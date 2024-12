Ρωσία: Νεκρός ο επικεφαλής των δυνάμεων πυρηνικής προστασίας

Έκρηξη βόμβας που ήταν κρυμμένη σε ηλεκτρικό σκούτερ σκότωσε σήμερα στη Μόσχα τον διοικητή των δυνάμεων πυρηνικής προστασίας της Ρωσίας. Την ευθύνη της δολοφονίας ανέλαβε σύμφωνα με το Reuters η Ουκρανία.

Ο αντιστράτηγος Ιγκόρ Κιρίλοφ, ο οποίος ήταν επικεφαλής των ρωσικών Στρατευμάτων Πυρηνικής, Βιολογικής και Χημικής Προστασίας, σκοτώθηκε έξω από κτίριο διαμερισμάτων στη Ριαζάνσκι Πρόσπεκτ, σε απόσταση περίπου 7 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά του Κρεμλίνου.

Ο επικεφαλής των δυνάμεων πυρηνικής προστασίας της Ρωσίας σκοτώθηκε από έκρηξη βόμβας έξω από πολυκατοικία στη Μόσχα - AP Images

«Ο Ιγκόρ Κιρίλοφ, ο επικεφαλής των δυνάμεων ραδιολογικής, χημικής και βιολογικής προστασίας των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας και ο υπασπιστής του σκοτώθηκαν», ανέφερε η Ανακριτική Επιτροπή.

An explosion in Moscow killed the chief of the radiation, chemical and biological defense troops of the Russian Armed Forces Igor Kirillov.



Reportedly, Kirillov was the one who gave orders to use chemical weapons against Ukrainian Defense Forces.



"The official is responsible… pic.twitter.com/3T7kDoCyJN