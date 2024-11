Ιράν: Αφέθηκε ελεύθερη η φοιτήτρια που γδύθηκε δημοσίως κι έγινε σύμβολο

Η Ιρανής φοιτήτρια περπατά φορώντας μόνο τα εσώρουχά της έξω από πανεπιστήμιο της Τεχεράνης / OPEN (αρχείου)

Το Ιράν απελευθέρωσε την 22χρονη φοιτήτρια Ahoo Daryaei που αψήφισε τις πιέσεις των αρχών της χώρας για να φορά το χιτζάμπ της και βγήκε στον δρόμο μόνο με τα εσώρουχά της. Με την κίνησή της αυτή, η φοιτήτρια έγινε σύμβολο των γυναικών ανά τον κόσμο και δημιουργήθηκε γρήγορα τεράστιο κύμα συμπαράστασης.

Ο εκπρόσωπος του δικαστικού σώματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν ισχυρίστηκε ότι η Ahoo Daryaei πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και επέστρεψε στην οικογένειά της, σύμφωνα με το Iranwire.com. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν εκκρεμούν κατηγορίες σε βάρος της.

«Δεδομένου ότι το άτομο δεν ήταν καλά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και επιβεβαιώθηκε ότι είναι άρρωστη, τώρα είναι με την οικογένειά της», δήλωσε ο Asghar Jahangir, δικαστικός εκπρόσωπος. Παράλληλα, διαβεβαίωσε πως η φοιτήτρια είναι και πάλι κοντά στην οικογένειά της που τη φροντίζει.

Το βίντεο με την Ahoo Daryaei να κυκλοφορεί στην πανεπιστημιούπολη με τα εσώρουχά της κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο στις αρχές του Νοέμβρη και έγινε viral.

In Iran, a student harassed by her university’s morality police over her “improper” hijab didn’t back down. She turned her body into a protest, stripping to her underwear and marching through campus—defying a regime that constantly controls women’s bodies. Her act is a powerful… pic.twitter.com/76ekxSK7bI