Ράμα: Ανακοίνωσε την ίδρυση μουσουλμανικού κρατιδίου μέσα στην Αλβανία

Ο Ράμα σχεδιάζει αυτόνομο μουσουλμανικο κράτος στα πρότυπα του Βατικανού / Σήμερα, SKAI

Ο Έντι Ράμα, στην ομιλία του στη Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ την Κυριακή 22/9, ανακοίνωσε πως θα ιδρυθεί ένα κυρίαρχο, μουσουλμανικό «μικροκράτος» μέσα στην Αλβανία και συγκεκριμένα στην πρωτεύουσά της, τα Τίρανα.

Πρόσθετα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, μόλις έφτασε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, συναντήθηκε αμέσως με τον Αλβανό πρωθυπουργό.

#BREAKING Albanian Prime Minister Edi Rama officially announced the establishment of the Bektashi "Vatican" in Tirana at the UN General Assembly:



"The Bektashi state will be a center for living together in tolerance and peace."