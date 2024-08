Σοκ στη Γερμανία μετά την αιματηρή επίθεση στο Ζόλινγκεν

Bίντεο για την επίθεση στο Ζόλινγκεν από το μεσημεριανό δελτίο του Star (24/8)

Η αστυνομία της Γερμανίας δεν διακρίνει για την ώρα «κανένα άλλο κίνητρο εκτός από την τρομοκρατία», δήλωσε ο εισαγγελέας Μάρκους Κάσπερς, ο οποίος ερευνά την επίθεση με μαχαίρι στο Φεστιβάλ του Ζόλινγκεν, κατά την οποία τρία άτομα έχασαν την ζωή τους και άλλα οκτώ τραυματίστηκαν.

BREAKING: At least 9 people stabbed at Festival of Diversity in Solingen, Germany. Reports of multiple fatalities - FOCUS pic.twitter.com/vS610XkBHc