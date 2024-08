Ιαπωνία: Νέος σεισμός 6,8 Ρίχτερ – Φόβοι για «μεγασεισμό»

Νέος ισχυρός σεισμός, μεγέθους 6,8 Ρίχτερ σημειώθηκε το Σάββατο στη νότια Θάλασσα του Οχότσκ κοντά στις ακτές του Χοκάιντο στην Ιαπωνία. Οι αρχές δεν εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι.

Είναι ο τρίτος σεισμός μέσα σε λίγα 24ωρα που σημειώνεται στην Ιαπωνία. Την Πέμπτη σημειώθηκαν δύο σεισμικές δονήσεις 6,9 και 7,1 Ρίχτερ. Τουλάχιστον οχτώ άτομα τραυματίστηκαν και εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι που αφορούσε τις παράκτιες περιοχές στα νησιά Kyushu και Shikoku της νότιας Ιαπωνίας.

M7.1 Miyazaki, Kyushu (8/09/2024)

M6.8 Sea of Okhotsk (8/10/2024)



