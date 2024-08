Ιαπωνία: Δύο σεισμοί 6,9 και 7,1 Ρίχτερ

Σεισμός 6,9 ρίχτερ έγινε στην Ιαπωνία, ενώ ακολούθησε κι ένας δεύτερος, μεγέθους 7,1 ρίχτερ.

Σύμφωνα με το δίκτυο NHK εξεδόθη και προειδοποίηση για τσουνάμι έως και ενός μέτρου που αφορά στις περιοχές των νησιών Κιούσου και Σικόκου.

Ο πρώτος σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 33 χιλιομέτρων και ακολούθησε ο δεύτερος σε κοντινή απόσταση, εστιακού βάθους 25 χιλιομέτρων, ανέφερε το USGS.

Μετά τον σεισμό των 7,1 Ρίχτερ σχηματίστηκε τσουνάμι που έφτασε στις ακτές της περιφέρειας Μιγιαζάκι στα νότια της Ιαπωνίας.

A tsunami advisory has been issued for the coastal areas of Japan's Miyazaki, Kochi, Oita, Kagoshima and Ehime prefectures.

Officials are asking people in those areas to evacuate to higher ground or safe places as soon as possible. Follow live: https://t.co/fDPiQNIeRM