New Υork Times: Η φωτογραφία του αιώνα με τη σφαίρα δίπλα στον Τραμπ! 

Βίντεο από το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων Star

Μια απίστευτη φωτογραφία κάνει τον γύρο του διαδικτύου, αφού έχει αποτυπωθεί η στιγμή που η σφαίρα είναι δίπλα στο κεφάλι του Ντόναλντ Τραμπ.

Η φωτογραφία είναι του φωτογράφου των New York Times Doug Mills, που κατάφερε να απαθανατίσει τη σφαίρα ακριβώς πίσω από το κεφάλι του Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως ανέφεραν οι New York Times σε ανάρτησή τους ο φωτογράφος τους Doug Mills φάνηκε να απαθανατίζει τη σφαίρα να περνάει δίπλα από το κεφάλι του Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε ένας πρώην πράκτορας του FBI.

Doug Mills, a New York Times photographer, appeared to capture an image of a bullet streaking past Donald Trump’s head, a former FBI agent said. He took the photo while documenting the rally that turned into an attempt on a former president’s life. https://t.co/nhtORaXDZj pic.twitter.com/32UI1GDcoO