Singapore Airlines: «Κάποιοι έκαναν τούμπες στον αέρα από τις αναταράξεις»

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια πτήσης από το Λονδίνο στη Σιγκαπούρη της Singapore Airlines, όταν μετά από ισχυρές αναταράξεις ένας επιβάτης έχασε τη ζωή του και αρκετοί τραυματίστηκαν. Ο πιλότος προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση στην Μπανγκόκ.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες νεκρός είναι ο 73χρονος Geoff Kitchen από τη Βρετανία, ο οποίος υπέστη καρδιακή ανακοπή. Άλλοι 30 επιβάτες τραυματίστηκαν.

Οι επιβάτες μετά την προσγείωση μίλησαν για σκηνές «απόλυτου τρόμου». Περιέγραψαν τη στιγμή των αναταράξεων, όταν αντικείμενα άρχισαν να εκτοξεύονται σε όλη την καμπίνα.

«Τα πρώτα δευτερόλεπτα του περιστατικού ακούγαμε τρομερές κραυγές και κάτι που ακούστηκε σαν γδούπος. Αυτό που θυμάμαι περισσότερο είναι ότι είδα αντικείμενα και πράγματα να πετούν στον αέρα. Ήμουν καλυμμένος με καφέ. Ήταν απίστευτα έντονες αναταράξεις», είπε στο BBC ο Βρετανός Άντριου Ντέιβις.

Ένας άλλος επιβάτης δήλωσε ότι το αεροσκάφος άρχισε ξαφνικά να «γέρνει προς τα πάνω» και να «τρέμει».

«Άρχισα να προετοιμάζομαι γι’ αυτό που συνέβαινε και πολύ ξαφνικά υπήρξε μια πολύ δραματική πτώση, οπότε όλοι όσοι κάθονταν και δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας εκτοξεύτηκαν αμέσως στο ταβάνι», δήλωσε στο Reuters ο 28χρονος φοιτητής Dzafran Azmir.

«Κάποιοι χτύπησαν το κεφάλι τους στις καμπίνες των αποσκευών, χτύπησαν στα σημεία όπου βρίσκονται τα φώτα και οι μάσκες οξυγόνου…», πρόσθεσε.

Το αεροσκάφος της Singapore Airlines εκτράπηκε προς την Μπανγκόκ και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στις 15:45 τοπική ώρα με 211 επιβάτες και 18 μέλη πληρώματος.

Aftermath of Singapore Airlines flight 321 from London to Singapore which had to divert to Bangkok due to severe turbulence. One death passenger and several injured. Blood everywhere, destroyed cabin. #singaporeairlines #sq321 pic.twitter.com/C2FgrVt9yv