Συγκλονιστικές εικόνες από τη φονική πτήση της Singapore Airlines

Ένας επιβάτης σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν όταν αεροσκάφος της εταιρείας Singapore Airlines, που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Λονδίνο- Σιγκαπούρη, αντιμετώπισε ισχυρές αναταράξεις, με αποτέλεσμα να κάνει αναγκαστική προσγείωση στη Μπανγκόκ.

Η Singapore Airlines δεν διευκρίνισε πόσοι είναι οι τραυματίες, όμως ταϊλανδέζικα μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για 30 ανθρώπους.

One person dead after severe turbulence on London-Singapore SIA flight SQ321 dropped about 6000 feet due to an air pocket. One person deadhttps://t.co/8C6Ya22B46 pic.twitter.com/YEK6CwvJPu — Andrew Darwis (@adarwis) May 21, 2024

Το αεροσκάφος Boeing 777-300ER με 211 επιβάτες και 18 μέλη πληρώματος κατευθυνόταν στη Σιγκαπούρη από το Λονδίνο όταν χρειάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στις 15:45 (τοπική ώρα, 11:00 ώρα Ελλάδας), διευκρίνισε η εταιρεία.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου της Μπανγκόκ δήλωσε ότι ιατρική ομάδα βρίσκεται σε επιφυλακή.

Aftermath of Singapore Airlines flight 321 from London to Singapore which had to divert to Bangkok due to severe turbulence. One death passenger and several injured. Blood everywhere, destroyed cabin. #singaporeairlines #sq321 pic.twitter.com/C2FgrVt9yv — Josh Cahill (@gotravelyourway) May 21, 2024

«Προτεραιότητά μας είναι να προσφέρουμε βοήθεια σε όλους τους επιβάτες και το πλήρωμα του αεροσκάφους», υπογράμμισε η εταιρεία. «Συνεργαζόμαστε με τις τοπικές αρχές στην Ταϊλάνδη για να προσφέρουμε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα».

«Η Singapore Airlines εκφράζει τα βαθιά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του νεκρού», σημείωσε η εταιρεία.

Severe turbulence on #SingaporeAirlines flight from London to Singapore results in 1 death and several injured passengers.



This is a reminder - always have your seat belts fastened when inflight. #SQ321 pic.twitter.com/NV9yoe32ZC — Bandit (@BanditOnYour6) May 21, 2024

Νεκρός 73χρονος Βρετανός από ανακοπή, στο νοσοκομείο η σύζυγός του

Όπως δημοσιεύει το Skynews, νεκρός είναι ένας 73χρονος Βρετανός που πιθανότατα υπέστη ανακοπή. Η γυναίκα του νοσηλεύεται. Επίσης, 23 άτομα έχουν τραυματιστεί, 7 με σοβαρά τραύματα.

