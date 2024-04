Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Πρώτη εμφάνιση με τον γιο του, μετά τον καρκίνο της Κέιτ

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του πρίγκιπα Ουίλιαμ με τον πρωτότοκο γιο του, πρίγκιπα Τζορτζ, μετά την ανακοίνωση της Κέιτ Μίντλετον ότι πάσχει από καρκίνο / Βίντεο Σκάι

Την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους μετά τη διάγνωση του καρκίνου της Κέιτ Μίντλετον έκαναν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ με τον πρωτότοκο γιο του, πρίγκιπα Τζορτζ.

Πατέρας και γιος, ευδιάθετοι και χαμογελαστοί, απαθανατίστηκαν να παρακολουθούν ποδοσφαιρικό αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας, την Άστον Βίλα απέναντι στη Λιλ OSC, κατά τη διάρκεια του προημιτελικού του UEFA Europa Conference League.

Ο πρίγκιπας Τζορτζ, φορώντας κασκόλ της ομάδας του, φαινόταν πραγματικά χαρούμενος, κυρίως την ώρα που η Άστον Βίλα σκόραρε.

So wonderful to see Their Royal Highnesses #PrinceWilliam and #PrinceGeorge out at Villa this evening ❤️👑 pic.twitter.com/6IoIuHr7PJ