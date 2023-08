Σάλος στο TikTok: Γονείς σπάνε αυγά στο κεφάλι των παιδιών τους!

Μια νέα πρόκληση «διχάζει» τις τελευταίες ημέρες το TikTok, στην οποία συμμετέχουν γονείς, παιδιά και... σπασμένα αυγά. Πρόκειται για το «Egg Crack Challenge» που μαζεύει εκατομμύρια προβολές στη δημοφιλή πλατφόρμα, ωστόσο έχει προκαλέσει και κύμα αντιδράσεων.

Συγκεκριμένα, είναι ένα είδους «φάρσας» που κάνουν γονείς στα μικρά παιδιά τους. Στην αρχή, οι γονείς προσκαλούν τα παιδιά να μαγειρέψουν μαζί και στη συνέχεια τα αιφνιδιάζουν σπάζοντας στο κεφάλι τους ένα αυγό. Κάποια παιδάκια γελούν, ωστόσο πολλά από αυτά ξεσπούν σε κλάματα.

The latest TikTok trend is just hurting your child?pic.twitter.com/ageUfMAHqt