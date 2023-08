Μαλαισία: Αεροσκάφος συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο - Τουλάχιστον 10 νεκροί

Ιδιωτικό αεροπλάνο συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο στη Μαλαισία / ΑP

Τραγικό θάνατο βρήκαν τουλάχιστον 10 άνθρωποι κατά τη συντριβή αεροσκάφους σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο κοντά στην πόλη Ελμίνα της Μαλαισίας.

Οι οκτώ επιβαίνοντες στο αεροσκάφος - έξι επιβάτες και το διμελές πλήρωμα - καθώς και δύο ανυποψίαστοι οδηγοί που τη στιγμή της συντριβής διέσχιζαν τον αυτοκινητόδρομο, είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των νεκρών.

Beechcraft Premier I carrying six passengers and two crew crashes while attempting to land at Sultan Abdul Aziz Shah Airport in Malaysia. pic.twitter.com/XppomvROvt