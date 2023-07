Αυστραλία: 11χρονη εκατομμυριούχος ετοιμάζεται να... συνταξιοδοτηθεί

Η Pixie Curtis είναι η 11χρονη εκατομμυριούχος με καταγωγή από την Αυστραλία, που στα 12α γενέθλιά της αποφάσισε να... συνταξιοδοτηθεί και να επικεντρωθεί στο σχολείο και τα μαθήματά της.

Έτσι αποφάσισε να διοργανώσει ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι... συνταξιοδότησης. Το νεαρό κορίτσι το τελευταίο διάστημα είναι διευθύνουσα σύμβουλος στην εταιρία παιχνιδιών Pixie’s Fidgets, την οποία δημιούργησε με τη μητέρα της το 2021, ενώ, σύμφωνα με το nypost.com, η ίδια κερδίζει κάθε μήνα περίπου 133.000 δολάρια!

Η νεαρή επιχειρηματίας μοιράστηκε ένα βίντεο στο Instagram, όπου παρουσιάζει τα δώρα των καλεσμένων στο πάρτι γενεθλίων της, τα οποία περιλαμβάνουν προϊόντα για την περιποίηση της επιδερμίδας και θεραπείες για λαμπερά χείλη, αξίας άνω των 50 δολαρίων.

Την ιδέα για το συγκεκριμένο πάρτι την έδωσε στη μικρή η μαμά της, Roxy Jacenko, πιστεύοντας ότι με αυτόν τρον τρόπο θα μάθει να ισορροπεί την εκπαίδευση και την επιχειρηματικότητα.

Η Curtis, η οποία πριν από μερικές βδομάδες επισκέφθηκε τη χώρα μας με την οικογένειά της για διακοπές, ξεκίνησε να πουλάει φιόγκους και στη συνέχεια ξεκίνησε την επιχείρησή της με τα fidget spinner κατά τη διάρκεια της πανδημίας, συγκεντρώνοντας πολλά εκατομμύρια δολάρια. Επίσης, δεν είναι λίγες οι φορές που μοιράζεται συχνά στο Instagram τον εξωφρενικά ακριβό τρόπο ζωής της, με πάνω από 130.000 followers αν την ακολουθούν.

Pre-teen millionaire is planning her retirement party and 12th birthday: ‘How things have changed’ https://t.co/4EJRSulFjD pic.twitter.com/fk8452UuYf