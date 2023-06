Titan: Οι πρώτες εικόνες από τα συντρίμμια του μοιραίου υποβρυχίου

Οι πρώτες εικόνες από τα συντρίμμια του Titan / Video AP

Τα συντρίμμια του βαθυσκάφους Titan ανασύρθηκαν στον Καναδά από τα βάθη του Ατλαντικού Ωκεανού, με τις πρώτες εικόνες να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Το υποβρύχιο έπαθε ενδόρρηξη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν όλοι οι επιβάτες του.

Την Κυριακή, το λιμενικό των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ξεκινά έρευνα για τα αίτια της ενδόρρηξης του Titan, που κατευθύνονταν προς το ναυάγιο του Τιτανικού.

More debris being placed on another truck - a larger piece with wiring visible pic.twitter.com/p2xer27Q4Y