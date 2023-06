«Ακούσαμε μια γυναίκα να φωνάζει» - Πώς έγινε η επίθεση στο Νότιγχαμ

Στιγμιότυπα από το κέντρο του Νότιγχαμ όπου νωρίτερα σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό / Βίντεο AP

Σοκαρισμένη είναι η Μ. Βρετανία με την επίθεση που έγινε στο Νότιγχαμ. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν, μετά από επίθεση με «μαχαίρι» και ένα βαν.

Οι περιγραφές πολιτών που ήταν αυτόπτες μάρτυρες στο αιματηρό περιστατικό συγκλονίζουν. Όπως ανέφεραν στα βρετανικά ΜΜΕ, στις 4 τα ξημερώματα άκουσαν μια νεαρή γυναίκα να φωνάζει για βοήθεια, όταν ξαφνικά είδαν έναν νεαρό άνδρα με σακίδιο να επιτίθεται και να μαχαιρώνει την ίδια και τον φίλο της. Η αστυνομία έφτασε λίγα λεπτά αργότερα και εντόπισε και τους δύο νεκρούς.

🚨#UPDATE: Counter-terror police and armed police carrying out live operation now on Ilkeston Road, #Nottingham pic.twitter.com/N6lE1Jsw6Y