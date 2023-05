Μαντλίν ΜακΚάν: Η αδελφή της μιλά δημόσια για πρώτη φορά

Μετά την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚάν, κορίτσια σε όλο τον κόσμο πίστευαν ότι είναι το εξαφανισμένο παιδί / Βίντεο αρχείου Αλήθειες με τη Ζήνα

Δεκαέξι χρόνια πέρασαν από την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚάν από τουριστικό θέρετρο της Πορτογαλίας, όπου έκανε διακοπές με την οικογένειά της. Με αφορμή τη θλιβερή επέτειο, η 18χρονη σήμερα αδελφή της, Αμελί εμφανίστηκε δημόσια για πρώτη φορά, κάνοντας λόγο για «μια θλιβερή περίσταση».

Η Αμελί, η οποία ετοιμάζεται πλέον να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο, δεν είχε φωτογραφηθεί ξανά από τότε που ήταν μικρή και τα βρετανικά ΜΜΕ υποστηρίζουν πως η εικόνα της ίσως να βοηθήσει τις αρχές ως προς το πώς θα μπορεί να μοιάζει η Μαντλίν ως ενήλικας.

Amelie, now 18, and applying to go to university was pictured for the first time since she was a toddler and gives a glimpse of what her older sibling may now look like as an adulthttps://t.co/pTANtnQxFS