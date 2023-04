Τραμπ: Kαθ'οδόν για Νέα Υόρκη για την υπόθεση της πορνοστάρ Ντάνιελς

Τραμπ: Tην Τρίτη ενώπιον του εισαγγελέα για την υπόθεση χρηματισμού της Στόρμι Ντάνιελς / Βίντεο από Alpha

Καθ' οδόν για τη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Με μία μεγάλη αυτοκινητοπομπή, ο Τραμπ άφησε το πολυτελές θέρετρό του στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα και ταξιδεύει προκειμένου να παρουσιαστεί αύριο Τρίτη ενώπιον του εισαγγελέα.

WATCH: Donald Trump's motorcade departs his Mar-a-Lago estate in Florida as the former president heads to New York to face arraignment https://t.co/loy3kzMzbL pic.twitter.com/xzFnRSr9hN — Bloomberg (@business) April 3, 2023

Η υπόθεση αφορά την καταβολή 130.000 δολαρίων στην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς προκειμένου ο Τραμπ να εξαγοράσει τη σιωπή της, λίγο πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016.

BREAKING: Donald Trump has left his Florida home for New York, ahead of his court appearance on Tuesday.



Sky's @marthakelner has reaction from Palm Beach.https://t.co/OPjTIqkWVT



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/xLjCHOvriB — Sky News (@SkyNews) April 3, 2023

Στον δρόμο προς το αεροδρόμιο είχαν συγκεντρωθεί υποστηρικτές του Τραμπ. «Είναι προσβολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι ο επόμενος πρόεδρός μας», φώναζαν σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Unbelievable support for miles as we depart to New York! pic.twitter.com/Qa0c2pXBip — Eric Trump (@EricTrump) April 3, 2023

ΗΠΑ: «Αστακός» η Νέα Υόρκη - Σε επιφυλακή 55.000 αστυνομικοί

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς, που είναι πρώην αστυνομικός, προειδοποίησε σήμερα τους «ταραξίες» που ενδέχεται να πάνε αύριο στην πόλη του.

«Το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο και απλό: συγκρατηθείτε», είπε ο δήμαρχος, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με την επικεφαλής της αστυνομίας, την Κίτσαντ Σιούελ.

Το 2006 η Στόρμι Ντάνιελς γνώρισε τον Ντόναλντ Τραμπ σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση και οι δυο τους φέρεται να συνευρέθηκαν ερωτικά στη σουίτα του πρώην Αμερικανού προέδρου - AP

Από την περασμένη Παρασκευή έχουν τεθεί σε επιφυλακή και οι 55.000 αστυνομικοί της Νέας Υόρκης, ενόψει της άφιξης του Τραμπ. Έχουν στηθεί μεταλλικοί φράχτες γύρω από τον Πύργο Τραμπ και έχουν αποκλειστεί δρόμοι γύρω από το δικαστήριο του Μανχάταν.

Λίγο νωρίτερα ωστόσο, ο Λευκός Οίκος διαβεβαίωσε ότι «δεν υπάρχουν συγκεκριμένες απειλές» που να σχετίζονται με την εμφάνιση του Τραμπ στο δικαστήριο.

Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν ανήρτησε χθες στο Twitter πρόσκληση προς τους υποστηρικτές του κόμματος να διαδηλώσουν μαζί της κοντά στο κτίριο του δικαστηρίου, λέγοντας πως «στόχος τους δεν είναι ο πρόεδρος Τραμπ, στόχος τους είμαστε εμείς, εκείνος απλώς βρίσκεται στη μέση».

Κάποιοι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν ζητήσει να... εκτελεστούν ο εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Άλβιν Μπραγκ και τα μέλη της Επιτροπής Ενόρκων που αποφάνθηκε ότι πρέπει να απαγγελθούν κατηγορίες στον Τραμπ, σύμφωνα με την οργάνωση Site Intelligence Group.

Ο Τραμπ θα εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 14.15 ώρα Νέας Υόρκης (21.15 ώρα Ελλάδας) και στη συνέχεια θα επιστρέψει στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντας από όπου θα κάνει μια δήλωση στις 20.15, τοπική ώρα (03.15 της Τετάρτης, ώρα Ελλάδας).



