Η ιστορία της Angel: Εγκεφαλικά νεκρή μετά την απαγωγή από τον σύντροφό της

Βρετανία: Η στιγμή που ο 20χρονος απήγαγε την Angel- βίντεο κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star στις 29/1/2022

Τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ θα γίνει η ιστορία της ζωής της 19χρονης Angel Lynn, η οποία έμεινε εγκεφαλικά νεκρή όταν έπεσε από το βαν, στο οποίο την έβαλε με τη βία το αγόρι της για να την απαγάγει, τον Σεπτέμβριο του 2020.

Οι παραγωγοί των Wonderhood Studios είπαν ότι θέλουν να δώσουν «φωνή» στα θύματα που υπόκεινται σε καταναγκαστικό έλεγχο.

