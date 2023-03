Ρωσικό μαχητικό χτύπησε αμερικανικό drone πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα

Ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος Su-27 αναχαίτισε και προσέκρουσε σε ένα αμερικανικό στρατιωτικό drone παρακολούθησης MQ-9 «Reaper», προκαλώντας τη συντριβή του στη Μαύρη Θάλασσα σε ένα περιστατικό που καταδικάστηκε ως «ανασφαλές» από τον στρατό των ΗΠΑ.



Δύο ρωσικά αεροσκάφη Su-27 πραγματοποίησαν την αναχαίτιση του αμερικανικού κατασκοπευτικού drone και το ένα από αυτά συγκρούστηκε με αυτό στις 7:03, τοπική ώρα (09:03 ώρα Ελλάδας).

Αρκετές φορές πριν από την πρόσκρουση, τα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη έριξαν καύσιμα στο MQ-9 και πέταξαν μπροστά του σε μη ασφαλείς ελιγμούς, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο στρατός των ΗΠΑ.

🔴 A Russian Su-27 jet fighter collided with an American MQ-9 Reaper drone over the Black Sea on Tuesday.



The US immediately condemned the incident as "reckless".



Read more ⬇️