Πτώχευσαν οι Silicon Valley και Signature Bank - Ανησυχία στις αγορές

Να ελαχιστοποιήσουν τις συνέπειες από την πτώχευση των αμερικανικών τραπεζών Silicon Valley και Signature Bank καταβάλλουν οι αρχές στις ΗΠΑ / Βίντεο: Alpha

Αναταραχή στις αγορές έχει προκαλέσει η πτώχευση δύο μεγάλων τραπεζών των ΗΠΑ, των Silicon Valley και η Signature Bank.

Η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Τζάνετ Γέλεν, είπε «όχι» σε ένα κρατικό bail out των τραπεζών, ωστόσο κρίθηκε επιβεβλημένη μια παρέμβαση στην αγορά για να αποτραπεί ενδεχόμενος πανικός και νέα τραπεζική κρίση, που θα θύμιζε εποχές 2008.

Οι τραπεζικές αρχές παρουσίασαν ένα σχέδιο, με βάση το οποίο οι πελάτες των SVB και Signature Bank θα έχουν πλήρη πρόσβαση στις καταθέσεις τους από σήμερα, Δευτέρα.

Το Υπουργείο Οικονομικών χαρακτήρισε τόσο την SVB όσο και τη Signature ως «συστημικούς κινδύνους», γεγονός που του δίνει την εξουσία να προβεί στο κλείσιμο ή την πώλησή τους, προστατεύοντας πλήρως όλους τους καταθέτες, πέρα από το όριο των 250,000 δολαρίων.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, εξάλλου, δεσμεύτηκε πως οι υπεύθυνοι των δύο τραπεζών θα λογοδοτήσουν.

«Δεσμεύομαι σθεναρά ότι οι υπεύθυνοι για αυτό το χάλι θα λογοδοτήσουν πλήρως και ότι θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να ενισχυθεί η εποπτεία και η ρύθμιση των μεγαλύτερων τραπεζών ώστε να μην ξαναβρεθούμε σε αυτή τη θέση», τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο ίδιος διαβεβαίωσε πως «ο αμερικανικός λαός και οι αμερικανικές επιχειρήσεις μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη πως οι αποταμιεύσεις τους θα είναι εκεί όταν τις χρειάζονται».

The American people and American businesses can have confidence that their bank deposits will be there when they need them.