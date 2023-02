Τουρκία: Άνδρας προσπάθησε να αρπάξει μωρό από νοσοκομείο

Ένα μωράκι μόλις δύο μηνών σώθηκε από τα συντρίμμια μετά από 128 μέρες

Ένας άνδρας επιχείρησε να αρπάξει ένα μωρό μέσα από νοσοκομείο στην επαρχία Χατάι, η οποία επλήγη περισσότερο από τον σεισμό των 7,8 Ρίχτερ στην Τουρκία.

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, ο 55χρονος πήγε στο Χατάι από την Άγκυρα κι εμφανίστηκε στην υποδοχή ιδιωτικού νοσοκομείου στην πόλη Σαμαντάγκ. Εκεί δήλωσε ότι είναι πρώην αστυνομικός και ζήτησε να του δώσουν ένα μωρό, του οποίου ανέφερε το όνομα.

The person who tried to take a baby from the hospital in Samandağ, Hatay with a fake police identity, was noticed and caught by the people in the hospital.