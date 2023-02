Σεισμός: Βγαίνουν ζωντανοί από τα χαλάσματα εννιά μέρες μετά

Νέα θαύματα στα συντρίμμια της Τουρκίας / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Τα θαύματα δεν έχουν τέλος στην Τουρκία εννέα ολόκληρες μέρες μετά από το φονικό χτύπημα του σεισμού των 7,8 Ρίχτερ. Χθες, Τετάρτη, η ανθρωπιστική αποστολή της Αργεντινής κατάφερε να διασώσει τρεις ακόμα ανθρώπους.

Ανυπολόγιστη είναι η καταστροφή στην Τουρκία και τη Συρία από τον σεισμό - AP

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της διπλωματίας της Αργεντινής, Σαντιάγο Καφιέρο, πρόκειται για δύο ενήλικες κι ένα παιδί, που απεγκλωβίστηκαν μέσα από συντρίμμια πολυκατοικιών στο πλαίσιο κοινών επιχειρήσεων με την τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών και εκτάκτων καταστάσεων.

Οι διασώστες που συμμετέχουν στην αποστολή ανήκουν στην υπηρεσία διεθνούς συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας (υπάγεται στο ΥΠΕΞ) της Αργεντινής, στην ομοσπονδιακή αστυνομία και στο εθνικό σύστημα διαχείρισης κινδύνου (υπάγεται στο υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας).

Η ελπίδα παραμένει ζωντανή στην Τουρκία ακόμα και δέκα μέρες μετά τον σεισμό, καθώς οι διασώστες ανασύρουν ζωντανούς μέσα από τα ερείπια - AP

A 74-year-old woman was rescued alive from under the rubble on Wednesday 227 hours after twin quakes hit Türkiye https://t.co/lesSZi9dSF pic.twitter.com/Li9jUdKW7c

Η Αργεντινή «μοιράζεται την υπερηφάνεια και τη χαρά της για το γεγονός πως η είδηση αυτή, εν μέσω της τεράστιας τραγωδίας, μας επιτρέπει να αγκαλιάσουμε τη ζωή, την αλληλεγγύη και την ελπίδα», αναφέρει η ανακοίνωση.

A woman and her two children were rescued alive miraculously 228 hours after the twin earthquakes hit southern Türkiye on Feb. 06



🕙Rescued 10 days after

👩‍👧‍👦They are from Hatay province

🚑Taken to the nearest hospital https://t.co/LgM4Bdt65J pic.twitter.com/f8SM7ZcjRu