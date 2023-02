Σεισμός: Ανασύρουν ζωντανούς μετά από 200 ώρες

Νέα θαύματα στα συντρίμμια της Τουρκίας / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Τα θαύματα στα χαλάσματα των σεισμόπληκτων περιοχών στην Τουρκία δε σταματούν ακόμα και μετά από εννέα μέρες. Οι εικόνες από τις διασώσεις επιζώντων μέσα από τα ερείπια των πολυκατοικιών αναπτερώνει συνεχώς τις ελπίδες των Τούρκων, όμως την ίδια ώρα η ανθρωπιστική κρίση είναι τεράστια.

Μετά από 212 ώρες από τον φονικό σεισμό διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανή την 77χρονη Φάτμα Γκιουνγκιόρ στο Αντιγιαμάν. Η ηλικιωμένη γυναίκα με απίστευτη δύναμη ψυχής συγκίνησε τους διασώστες, αποδεικνύοντας ότι υπάρχει ακόμα ελπίδα.

Στην επαρχία Χατάι, ένας 65χρονος Σύρος κι ένα ανήλικο κοριτσάκι διασώθηκαν επίσης από τα συντρίμμια κτιρίου που κατέρρευσε σχεδόν 208 ώρες μετά τον σεισμό των 7,8 Ρίχτερ.

Χθες, εννέα άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί, οκτώ ημέρες μετά τον φονικό σεισμό.

Άνθρωποι ανασύρονται ζωντανοί από τα συντρίμμια εννέα μέρες μετά τον σεισμό στην Τουρκία - AP

Στο Αντιγιαμάν ένα 12χρονο αγοράκι, ο Μπεράτ Γιουτζέλ κατάφερε να επιβιώσει 207 ώρες ολομόναχος κι εγκλωβισμένος μέσα στα ερείπια, μέχρι που τον εντόπισαν οι διασώστες και κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν.

Για θαύμα μίλησαν οι διασώστες και μετά τη διάσωση της Μίνα, μιας ξένης υπηκόου, η οποία ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια κτιρίου στο Χατάι, 204 ώρες μετά τον σεισμό.

Another miraculous rescue: Woman named Muna, a foreign national, pulled alive from rubble of a collapsed building in Hatay, 204 hours after the first earthquake hit Türkiye on Feb. 6



