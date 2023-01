Παρίσι: Έκλεισε σταθμός τρένων λόγω φωτιάς – Υπόνοιες για εμπρησμό

Η κυκλοφορία στον σιδηροδρομικό σταθμό Γκαρ ντε λ' Εστ (Gare de l' Est) του Παρισιού, που εξυπηρετεί κυρίως τη Γερμανία, θα διακοπεί καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας, έπειτα από εμπρησμό σε ηλεκτρικά καλώδια, σύμφωνα με την SNCF στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Η κυκλοφορία θα διακοπεί καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας, μέχρι το τέλος της υπηρεσίας. Περίπου δέκα υπάλληλοι του δικτύου της SNCF είναι επί το έργον προκειμένου να επιδιορθώσουν τη βλάβη το ταχύτερο δυνατόν», διευκρίνισε εκπρόσωπος της εταιρίας.

«Οι ομάδες του δικτύου της SNCF συνεχίζουν τις προσπάθειες προσδιορισμού της αιτίας. Σας καλούμε να αναβάλετε το ταξίδι σας», γράφει η SNCF στη σελίδα της στο διαδίκτυο για τις πληροφορίες σχετικά με την κυκλοφορία.

🔴INFO - #Transports : Le trafic des trains va rester totalement interrompu toute la journée, gare de l'Est à Paris. Plus aucun train ne circule depuis 5h ce mardi matin, à cause d'un acte de malveillance : des câbles ont été incendiés sur des voies près d'un poste d'aiguillage. pic.twitter.com/BQNYNG53iL