Τραγικός επίλογος στην εξαφάνιση της Αθηνάς - Ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου

Τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση της 4χρονης Αθηνάς, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις αρχές Ιανουαρίου στην Οκλαχόμα. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της έρευνας, το παιδί ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από τον άνθρωπο που τη φρόντιζε.

Ένας από τους ανθρώπους που φρόντιζε την 4χρονη Αθηνά και την 5χρονη αδελφή της φέρεται να ξυλοκόπησε το παιδί μέχρι θανάτου την ημέρα των Χριστουγέννων και να έθαψε το σώμα του σε τάφο, πάνω στον οποίο τοποθέτησε ένα κλαδί, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα δικαστικά έγγραφα.

Για την εξαφάνιση της 4χρονης εκδόθηκε missing alert / Oklahoma Highway Patrol via AP

Ο Ιβόν Άνταμς, ένας από τους φροντιστές του κοριτσιού, συνελήφθη δύο ημέρες μετά την εξαφάνιση της 4χρονης και έχει κατηγορηθεί για φόνο και παραμέληση παιδιού. Η σύζυγός του, Αλίσια Άνταμς, κατηγορήθηκε επίσης παραμέληση παιδιών.

Τραγικός επίλογος στην εξαφάνιση της 4χρονης Αθηνάς στην Οκλαχόμα / Φωτογραφία Twitter

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, η Αλίσια Άνταμς, συγγενής της 4χρονης, φέρεται να είπε στους ανακριτές ότι ο σύζυγός της γρονθοκόπησε το παιδί μέχρι θανάτου.

Το παιδί δεν κινούταν και τα μάτια του ήταν μόλις ανοιχτά. Στη συνέχεια την ξάπλωσε στο έδαφος και τη γρονθοκόπησε τουλάχιστον άλλες τρεις φορές στο στήθος. Η Αθηνά δεν κουνήθηκε ξανά.

Μετά την αποτρόπαια πράξη του, ο Ιβόν μετέφερε το σώμα της Αθηνάς στην παλιά κατοικία του ζευγαριού, περίπου 20 μίλια μακριά στο Rush Springs της Οκλαχόμα.

URGENT MISSING CHILD ALERT‼️ Cyril, #Oklahoma



4-year-old Athena Brownfield was last seen on January 8, 2023. @OSBI_OK has a second person in custody in connection to the investigation of the missing 4-year-old. pic.twitter.com/jntLXILfG4