ΗΠΑ: Μυστήριο με την εξαφάνιση της 4χρονης Αθηνάς

Μυστήριο με την εξαφάνιση ενός μικρού κοριτσιού στις ΗΠΑ. Τα ίχνη της 4χρονης Αθηνάς Μπράουνφιλντ χάθηκαν στις 8 Ιανουαρίου. Εννέα ημέρες μετά, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ψάχνει να βρει τα λείψανά της, αφού πιστεύεται ότι δε βρίσκεται πια στη ζωή.

Η εξαφάνιση της 4χρονης Αθηνάς Μπράουνφιλντ δηλώθηκε την περασμένη Τρίτη, όταν ένας ταχυδρόμος εντόπισε την 5χρονη αδερφή της να περιπλανιέται μόνη της έξω από το σπίτι του ζευγαριού Άιβον και Αλίσια Άνταμς στην Οκλαχόμα.

URGENT MISSING CHILD ALERT‼️ Cyril, #Oklahoma



4-year-old Athena Brownfield was last seen on January 8, 2023. @OSBI_OK has a second person in custody in connection to the investigation of the missing 4-year-old. pic.twitter.com/jntLXILfG4