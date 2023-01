Ουκρανία: Πτώση ελικοπτέρου σε νηπιαγωγείο - Νεκρά παιδιά κι ένας υπουργός

Ελικόπτερο συνετρίβη σε κτίριο κατοικιών στην πόλη Μπρόβαρι κοντά στο Κίεβο σήμερα το πρωί, όπου στεγάζεται κι ένα νηπιαγωγείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους δύο παιδιά και ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, Denys Monastyrsky.

🇺🇦🚁💥 "In Brovary in the Kiev region, a helicopter crashed near a kindergarten, a fire broke out. People are being evacuated," - the speaker of the Kiev region police



As of 9:00 it is known about five victims - Kiev police pic.twitter.com/agE9tHjUQP — AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) January 18, 2023

Εννέα από τους νεκρούς επέβαιναν στο ελικόπτερο, που συνετρίβη. Εκτός από τον υπουργό Εσωτερικών νεκροί είναι, επίσης, ο αναπληρωτής του, καθώς και αξιωματούχοι.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, Denys Monastyrsky, ο οποίος σκοτώθηκε στη συντριβή του ελικοπτέρου στο Μπρόβαρι - AP

Υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έσπευσαν στο σημείο, σύμφωνα με τον σύμβουλο της προεδρίας της Ουκρανίας, Κίριλο Τιμοσένκο.

Τουλάχιστον 29 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και δέκα παιδιά που μεταφέρθηκαν αμέσως στα νοσοκομεία της πόλης.

Video from the city of Brovary in the Kiev region, where Ukrainian helicopter crashed near a kindergarten and a residential building. pic.twitter.com/pPIGvY9AqJ — AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) January 18, 2023

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, το ελικόπτερο, στο οποίο επέβαιναν οι Ουκρανοί αξιωματούχοι, έχασε ύψος, χτύπησε στο νηπιαγωγείο και στη συνέχεια συνετρίβη κοντά στην πολυκατοικία. Αμέσως μετά τη συντριβή τυλίχθηκε στις φλόγες.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα κτίριο να φλέγεται και αναφέρουν ότι ένα αντικείμενο, που έμοιαζε με ελικόπτερο ή drone, έπεσε στο κτίριο αυτό, όπου στεγάζεται και το νηπιαγωγείο.

«Αναζητούμε πληροφορίες για θύματα και για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό», ανέφερε τα πρώτα λεπτά μετά από τη συντριβή του ελικοπτέρου ο Τιμοσένκο στο Telegram.

🇺🇦🚁🔥💥More photos from the helicopter crash site in the Kiev region. pic.twitter.com/fmJcr07eH4 — AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) January 18, 2023

Όπως έγραψε στο Telegram και ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Ολεξίι Κουλέμπα, την ώρα της τραγωδίας στο νηπιαγωγείο βρίσκονται παιδιά και το προσωπικό.

Ο Κουλέμπα είπε ότι υπάρχουν τραυματίες, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τον ακριβή αριθμό.



