Οι Ουκρανοί πολεμούν και η εκπρόσωπος Τύπου του στρατού χορεύει σε κλαμπ

Σάλος έχει προκληθεί με την εκπρόσωπο τύπου του ουκρανικού στρατού. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται να διασκεδάζει σε νυχτερινό μαγαζί, την ώρα που μαίνονται οι μάχες στη χώρα της.

Η εκπρόσωπος τύπου του ουκρανικού στρατού προκαλεί με τις πολυτελείς διακοπές της

Η Ιβάνα Πλατόβσκα

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο που δείχνει την εκπρόσωπο τύπου του ουκρανικού στρατού Ιβάνα Πλατόβσκα να διασκεδάζει και να χορεύει με τις φίλες της σε κλαμπ.

Μάλιστα, πριν λίγες ημέρες, τις ημέρες των Χριστουγέννων, η Πλατόβσκα ανέβασε βίντεο από τις πολυτελείς διακοπές της στο Παρίσι. Οι εικόνες αυτές προκάλεσαν, καθώς την ώρα που εκείνη διασκέδαζε, οι Ουκρανοί στρατιώτες βρίσκονταν στα πεδία της μάχης.

Press secretary and officer of the regional department of the State Border Guard Service of Ukraine Ivanna Plantovskaya enjoys herself in Paris over Christmas while her subordinates perish in the Bakhmut meat grinder. #Bakhmut pic.twitter.com/EhRy3OvQWg