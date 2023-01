ΗΠΑ: Έριξε επίτηδες το αμάξι με την οικογένειά του σε γκρεμό 75 μέτρων!

Απίστευτο περιστατικό στις ΗΠΑ. Οδηγός φέρεται να έριξε επίτηδες το αυτοκίνητό του με όλα τα μέλη της οικογένειάς του σε γκρεμό.

Ένας οδηγός, που πιστεύεται ότι έριξε σκόπιμα το αυτοκίνητό του, με όλη του την οικογένεια μέσα, σε έναν γκρεμό βάθους 75 μέτρων, συνελήφθη σήμερα στη βόρεια Καλιφόρνια.

Η σύζυγος και τα δύο παιδιά του 41χρονου Νταρμές Αρβίντ Πατέλ σώθηκαν σαν από θαύμα.

Ο 41χρονος οδηγούσε το όχημά του, ένα Tesla, κοντά στο Σαν Φρανσίσκο, στον περίφημο «Αυτοκινητόδρομο 1», που εκτείνεται κατά μήκος του ωκεανού. Κάποια στιγμή το αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε στον γκρεμό.

Παρά την εντυπωσιακή πτώση και τις ζημιές που υπέστη το όχημα, όλοι οι επιβάτες σώθηκαν και μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στο νοσοκομείο Στάνφορντ.

That car that went over the cliff near San Francisco, resulting in a dramatic rescue and a "miracle" that four people survived? #CHP now says it was intentional and the #Pasadena driver faces attempted murder charges. https://t.co/deTuO9r0z8