Πελέ: Το εντυπωσιακό «αντίο» της ΝΑSA στο θρύλο του ποδοσφαίρου

Βίντεο Σκάι για το θάνατο του Πελέ

Η ΝΑSA αποχαιρετά τον Πελέ διαγαλαξιακά, με το δικό της μοναδικό κι εντυπωσιακό τρόπο, με μια φωτογραφία σπειροειδούς γαλαξία στα χρώματα της Βραζιλίας.

We mark the passing of the legendary Pelé, known to many as the king of the "beautiful game." This image of a spiral galaxy in the constellation Sculptor shows the colors of Brazil. pic.twitter.com/sOYfKdTeAJ