Τι αποφάσισε η Κομισιόν για την έξαρση κορωνοϊού στην Κίνα

Σε επιφυλακή και η Ελλάδα λόγω της έξαρση του κορωνοϊού στην Κίνα - Βίντεο από OPEN

Η έξαρση των κρουσμάτων κορωνοϊού στην Κίνα, οδήγησε σε έκτακτη συνεδρίαση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να υπάρξει συντονισμός και να εφαρμοστούν κοινά μέτρα ανάμεσα στα κράτη - μέλη, σε περίπτωση που αυτό κριθεί σκόπιμο.

«O συντονισμός των εθνικών απαντήσεων σε σοβαρές διασυνοριακές απειλές είναι κρίσιμος. Πρέπει να δράσουμε από κοινού και θα συνεχίσουμε τις διαβουλεύσεις μας», τόνισε η επιτροπή μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης.

Coordination of national responses to serious cross border threats to health is crucial.



Today, the #EUHealthSecurity Committee met to discuss the COVID-19 situation in China with EU/EEA Member States.



We need to act jointly & will continue our discussions.#HealthUnion