Λονδίνο: Και δεύτερη νεκρή από το ποδοπάτημα σε συναυλία

Στους δύο ανέρχονται οι νεκροί από το ποδοπάτημα σε συναυλία στο Brixton Academy του Λονδίνου την προηγούμενη εβδομάδα. Η Rebecca Ikumelo, 33 ετών, είχε καταλήξει την προηγούμενη εβδομάδα ενώ σήμερα Δευτέρα η 23χρονη Gabrielle Hutchinson, η οποία εργαζόταν ως υπάλληλος ασφαλείας για την συναυλία πέθανε από τα τραύματα της.

Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, δύο γυναίκες ακόμη, 21 και 23 ετών, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

