Kωνσταντινούπολη: Μια γυναίκα ύποπτη για την επίθεση

Μεγάλη έκρηξη με νεκρούς στην Κωνσταντινούπολη / Βίντεο Reuters

Οι τουρκικές αρχές ερευνούν την αιτία της φονικής έκρηξης στην πλατεία Ταξίμ στην Κωνσταντινούπολη ενώ στο κάδρο μπαίνει μια ύποπτη γυναίκα.

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην πρώτη του αντίδραση μετά την έκρηξη στην Κωνσταντινούπολή, ανέφερε ότι «υπάρχει άρωμα τρομοκρατίας σ’ αυτή την υπόθεση. Οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για μια γυναίκα που έπαιξε ρόλο στην υπόθεση».

Μάλιστα, τοπικά μέσα μετέδωσαν πλάνα από κάμερα ασφαλείας τα οποία δείχνουν μία ύποπτη γυναίκα.

Σύμφωνα με το Oda Tv, την τσάντα με το ύποπτο δέμα φέρεται να άφησε μια γυναίκα με μαντίλα στο κεφάλι και παντελόνι παραλλαγής που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας στο σημείο λίγο νωρίτερα. Η γυναίκα φέρεται να έχει ύψος περίπου 1,65.

