Τουρκία: Έκρηξη βόμβας στην Κωνσταντινούπολη - Στους 6 οι νεκροί

Μεγάλη έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη / Βίντεο Reuters

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 53 τραυματίστηκαν έπειτα από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε πολυσύχναστο πεζόδρομο στην κεντρική περιοχή της πλατείας Ταξίμ στην Κωνσταντινούπολη.

Ο τοπικός κυβερνήτης δήλωσε ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν από την επίθεση. Όμως ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε μία ώρα αργότερα, καθώς ένας ακόμη άνθρωπος πέθανε από τα τραύματά του στο νοσοκομείο. Και λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με τη Hurriyet, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι έξι άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ 53 τραυματίστηκαν από την έκρηξη.

«Οι προσπάθειες να καταβάλουν την Τουρκία και το τουρκικό έθνος με τρομοκρατία δε θα έχει επιτυχία, όπως δεν είχε μέχρι τώρα», είπε ο Ερντογάν μετά την έκρηξη.

Η έκρηξη σημειώθηκε στην οδό Ιστικλάλ στη συνοικία Μπέγιογλου.

🇹🇷🚨 — BREAKING: Injuries reported following a large explosion in Taksim square in Istanbul, Turkey. Updates to follow. pic.twitter.com/rxbyILCs7c — Belaaz News (@TheBelaaz) November 13, 2022

Στην περιοχή στάλθηκε μεγάλος αριθμός ασθενοφόρων και αστυνομικών ομάδων. Ο ανταποκριτής του DHA, Hasan Yildirim, αρχικά ανέφερε ότι υπήρχαν τουλάχιστον 11 τραυματίες στην περιοχή του περιστατικού.

#BREAKING: Moment of explosion in Taksim Sqaure, Istanbul. Possible bomb attack, bodies seen lying on the ground by eyewitnesses pic.twitter.com/ahrDcCvwXM — ELINT News (@ELINTNews) November 13, 2022

Σε ώρα αιχμής η έκρηξη στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης - Έτρεχαν πανικόβλητοι

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η έκρηξη έγινε σε ώρα αιχμής έναν πολυσύχναστο πεζόδρομο στην κεντρική περιοχή της πλατείας Ταξίμ στην Κωνσταντινούπολη, και προκάλεσε τον τραυματισμό πολλών ανθρώπων και πανικό ενώ πολλοί έφευγαν τρέχοντας από το σημείο.

Η κρατική τηλεόραση TRT και άλλα ΜΜΕ προέβαλαν βίντεο με ασθενοφόρα και αστυνομικά οχήματα που κατευθύνονταν στο σημείο της έκρηξης στην οδό Ιστικλάλ.





Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολή, η αιτία της έκρηξης δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Ωστόσο σύμφωνα με τοπικά κανάλια, με βάση υλικό από κάμερα ασφαλείας από την πλατεία Ταξίμ, θεωρείται ότι η έκρηξη προκλήθηκε από εκρηκτικό μηχανισμό που είχε αφεθεί στον δρόμο.

