Η στιγμή και το σημείο της έκρηξης που συγκλόνισε την Κωνσταντινούπολη

Βίντεο του Reuters από τη στιγμή της έκρηξης στην πλατεία Ταξίμ

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή της έκρηξης που συγκλόνισε την Κωνσταντινούπολη και άφησε πίσω της νεκρούς και πολλούς τραυματίες.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για τρομοκρατική ενέργεια με τσάντα με εκρηκτικά που είχε αφεθεί στο σημείο της έκρηξης έξω από κατάστημα στην οδό Ιστικλάλ στη συνοικία Μπέγιογλου.

Το βίντεο καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης, ενώ περιλαμβάνει ιδιαίτερα σκληρές εικόνες.

NEW: Footage leaked to social media shows the moment of explosion in Istiklal Street. Culprit seems like a bag left in the area pic.twitter.com/shDlsc3AYO