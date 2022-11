Ερντογάν: Άρωμα τρομοκρατίας στην υπόθεση της έκρηξης, ύποπτη μια γυναίκα

Βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης στην πλατεία Ταξίμ / Reuters

Για «ίχνη τρομοκρατίας» έκανε λόγο ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στις πρώτες του δηλώσεις για τη φονική έκρηξη στην πλατεία Ταξίμ στην Κωνσταντινούπολη.

«Οι προσπάθειες να καταβάλουν την Τουρκία και το τουρκικό έθνος με τρομοκρατία δεν θα έχει επιτυχία, όπως δεν είχε μέχρι τώρα», ανέφερε σε δήλωσή του ο Τούρκος πρόεδρος λίγη ώρα μετά την αιματηρή έκρηξη σε κεντρική εμπορική οδό της Κωνσταντινούπολης.

«Υπάρχει άρωμα τρομοκρατίας σ’ αυτή την υπόθεση. Οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για μια γυναίκα που έπαιξε ρόλο στην υπόθεση» πρόσθεσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο ίδιος έδωσε απολογισμό από την έκρηξη, λέγοντας ότι οι νεκροί είναι τουλάχιστον 6, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε τουλάχιστον 53.

Συγκλονίζει την Τουρκία η αιματηρή έκρηξη της Κωνσταντινούπολης / AP (Emrah Gurel)

Βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν τη στιγμή της έκρηξης.

This footage in question is an old one, from 2016. Please stop sharing it pic.twitter.com/KaC2WrYKXR