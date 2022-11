Ουκρανία: Ικανοποίηση για την ανακατάληψη της Χερσώνας

Με πανηγυρισμούς στους δρόμους οι Ουκρανοί γιόρτασαν την ανακατάληψη της Χερσώνας από τον ουκρανικό στρατό.

«Η Χερσώνα, η σημαντική πόλη στη νότια Ουκρανία που ανακαταλήφθηκε σήμερα από τις ουκρανικές δυνάμεις μετά την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων, είναι δική μας», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ωστόσο ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Ντμίτρο Κουλέμπα, δήλωσε ότι ο πόλεμος συνεχίζεται παρά την τεράστια αυτή επιτυχία του ουκρανικού στρατού.

People in Kherson wave Ukrainian flags and shout "Glory to Ukraine!" as they wait for Ukrainian forces to enter the city.



As of Nov. 11, Russian forces have completely withdrawn from the west bank of the Dnipro River where the city of Kherson sits, said Russia's DM. pic.twitter.com/iu0kUGfMg5