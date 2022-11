Υψώθηκε ξανά η ουκρανική σημαία στη Χερσώνα - Αποσύρθηκαν οι Ρώσοι

Γιατί αποσύρθηκαν οι Ρώσοι από τη Χερσώνα / Βίντεο Ερτ

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε σήμερα ότι ολοκλήρωσε την απομάκρυνση των στρατευμάτων του από τη δυτική όχθη του ποταμού Δνείπερου στη νότια περιοχή Χερσώνα της Ουκρανίας, όπως μετέδωσε το Associated Press. Ήδη στην πόλη υψήθηκε ξανά η ουκρανική σημαία.

Η υποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από την περιοχή σηματοδοτεί άλλη μια ταπεινωτική οπισθοδρόμηση για τη Μόσχα στον πόλεμό της στην Ουκρανία. Ήδη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν φωτογραφίες με την ουκρανική σημαία να κυματίζει σε εμβληματικά κτίρια της Χερσώνας.

Some more videos of the liberation of the Kherson region. first video is stanislav, unsure of the second one. Glory to the heroes 🇺🇦 pic.twitter.com/OLzmuaHEYR