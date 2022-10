ΗΠΑ: Φόβοι για τρομοκρατική επίθεση στη Νότια Αφρική

Από τον Ιούνιο στη νιγηρία έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 600 άνθρωποι στις φονικότερες πλημμύρες της δεκαετίας, εξαιτίας των εξαιρετικών βροχοπτώσεων

Η αμερικανική πρεσβεία στη Νότια Αφρική κυκλοφόρησε χθες Τετάρτη (25/10) έκτακτο δελτίο με το οποίο προειδοποιεί εναντίον επαπειλούμενης τρομοκρατικής ενέργειας μεθαύριο Σάββατο (29/10) με στόχο «μεγάλες συγκεντρώσεις» σε συνοικία στον βόρειο τομέα του Γιοχάνεσμπουργκ, κάτι που η νοτιοαφρικανική κυβέρνηση, με την οποία επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει μέχρι στιγμής.

«Η αμερικανική κυβέρνηση έλαβε πληροφορίες κατά τις οποίες τρομοκράτες ενδέχεται να σχεδιάζουν τη διάπραξη επίθεσης με στόχο μεγάλες συγκεντρώσεις στην ευρύτερη περιοχή της Σάντον», εμπορικής συνοικίας βόρεια του ιστορικού κέντρου του Γιοχάνεσμπουργκ, σύμφωνα με το κείμενο που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της πρεσβείας και γνώρισε αμέσως ευρεία διάδοση σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

In response to the numerous inquiries the U.S. Mission to South Africa has received, kindly note the safety alert issued earlier today.https://t.co/IiMEIMdM6a