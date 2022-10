Δολοφόνησαν ζευγάρι Βρετανών και τους πέταξαν στους κροκόδειλους

Βίντεο αρχείου Reuters

Φρίκη στη Νότια Αφρική με ζευγάρι Βρετανών. Ληστές τους σκότωσαν και πέταξαν τις σορούς τους στους κροκόδειλους. Μετά από έξι χρόνια, η υπόθεσή τους αναβιώνει στο δικαστήριο, που προσπαθεί να βρει τους πραγματικούς ενόχους για τον θάνατό τους.

Οι δύο Βρετανοί βοταναλόγοι, που ήταν παντρεμένοι για περισσότερα από 30 χρόνια και διατηρούσνα κατάστημα στο Κέιπ Τάουν, δολοφονήθηκαν από μια αδίστακτη συμμορία, την ώρα που έψαχναν σε ένα απομακρυσμένο φυσικό καταφύγιο της Νότιας Αφρικής για σπάνιους σπόρους.

Η 63χρονη Rachel Saunders και ο 74χρονος Rod Saunders τον Φεβρουάριο 2018 απήχθησαν και ξυλοκοπήθηκαν μέχρι θανάτου στο καταφύγιο Ngoye Forest και τα άψυχα σώματά τους έγιναν βορά για τους κροκόδειλους.

Οι σοροί ανακαλύφθηκαν από ψαράδες μέρες μετά τη δολοφονία τους, αλλά δεν αναγνωρίστηκαν μέχρι τον Απρίλιο.

Η αστυνομία συνέλαβε τέσσερα άτομα, εκ των οποίων τα τρία κατηγορούνται για ανθρωποκτονία, απαγωγή, ληστεία και κλοπή. Έναν 39χρονο και την 28χρονη σύζυγό του και έναν 35χρονο, οι οποίοι αρνούνται, ωστόσο, τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Ένας τέταρτος ύποπτος, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι αγόρασε τα κινητά τηλέφωνα που ανήκαν στο ζευγάρι και δεν συμμετείχε στις δολοφονίες, καταδικάστηκε σε αναστολή με αντάλλαγμα στοιχεία ζωτικής σημασίας.

Από τα μηνύματα που ανακτήθηκαν από τα τηλέφωνα των τριών υπόπτων έχουν προκύψει υποψίες ότι ήταν μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης ISIS.

Σε ένα μήνυμα, το οποίο στάλθηκε μια μέρα πριν από την απαγωγή του ζευγαριού, φέρεται να συζητούσε πώς πρέπει να «σκοτώσουν τους κουφάρ (άπιστους), να υιοθετήσουν το ψευδώνυμό τους, να καταστρέψουν τις υποδομές τους και να βάλουν τον φόβο στην καρδιά των άπιστων».

Την ημέρα του θανάτου του ζευγαριού, ο 39χρονος λέγεται ότι έστειλε ένα μήνυμα στη σύζυγό του και τον τότε ένοικό του, λέγοντας ότι υπήρχε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων στο δάσος και ότι είναι ένα καλό «κυνήγι».

Ακόμα, φέρεται επίσης να έστειλε το ακόλουθο μήνυμα σε άγνωστο άτομο: «Είναι πολύ σημαντικό το σώμα των θυμάτων να μη βρεθεί ποτέ. Να παραμένει μια υπόθεση με αγνοούμενους».

Το δικαστήριο άκουσε ότι λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό τους, οι βοτανολόγοι συναντήθηκαν με συνεργείο ντοκιμαντέρ του BBC για να τους πάρει συνέντευξη ο παρουσιαστής Nick Bailey για ένα επεισόδιο της εκπομπής Gardeners World.

Μια selfie που τράβηξε ο κ. Bailey και δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του στο Twitter, πιστεύεται ότι είναι μια από τις τελευταίες φωτογραφίες του ζευγαριού.

Rod and Rachel Saunders were introduced to British viewers on BBC2 as world-renowned botanists who would trek the extra mile to find rare gladioli https://t.co/9fyZdbtKrq