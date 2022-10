Τουρκία: «Όλη η Ελλάδα είναι εντός της εμβέλειας του πυραύλου μας»

«Φωτιά» πήραν τα τουρκικά ΜΜΕ, μετά τη μυστική δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου που πραγματοποίησε η Τουρκία την Τρίτη. «Όλη η Ελλάδα είναι εντός της εμβέλειας του πυραύλου μας», ανέφεραν λίγες ώρες αργότερα οι Τούρκοι, εξαπολύοντας έμμεσες απειλές.

Η δοκιμή του βαλλιστικού πυραύλου που εντάσσεται στο πλαίσιο ενός μυστικού εγχειρήματος, που ονομάζεται «Tayfun» και αναπτύσσεται εδώ και αρκετά χρόνια, δεν έμεινε ασχολίαστη από τα τουρκικά ΜΜΕ.

This morning, the first Typhoon short-range ballistic missile developed by #Turkey was tested.



The tests were successful, the rocket flew 561 km from Rize to Sinop, - Turkish media. pic.twitter.com/Xu2jvdhv6v