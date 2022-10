Bloomberg: Η Τουρκία έκανε μυστικά δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου

Δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου πραγματοποίησε η Τουρκία σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg (Βίντεο Ερτ)

Η Τουρκία πραγματοποίησε δοκιμή ενός τοπικά κατασκευασμένου βαλλιστικού πυραύλου μικρού βεληνεκούς πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα την Τρίτη, σύμφωνα με το Bloomberg.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το διεθνές μέσο, μια κινητή πλατφόρμα χρησιμοποιήθηκε για να εκτοξευθεί ο πύραυλος από ένα αεροδρόμιο κοντά στο λιμάνι της πόλης Ρίζε γύρω στις 7 π.μ. τοπική ώρα.

This morning, the first Typhoon short-range ballistic missile developed by #Turkey was tested.



The tests were successful, the rocket flew 561 km from Rize to Sinop, - Turkish media. pic.twitter.com/Xu2jvdhv6v