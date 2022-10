Δανία: «Φωτιές» βάζει δημοσίευμα για τον «κρυφό πόθο» του πρίγκιπα Ιωακείμ

Στιγμιότυπα από τη βασιλική οικογένεια της Δανίας / AP

Tο παλάτι της Δανίας ζει μια ταραχώδη περίοδο μετά την απόφαση της βασίλισσας Μαργαρίτας να αφαιρέσει τίτλους και καθήκοντα από τέσσερα εγγόνια της.

Η ανακοίνωση της βασίλισσας Μαργαρίτας την προηγούμενη εβδομάδα όριζε πως από την 1η Ιανουαρίου 2023, οι απόγονοι της Αυτού Βασιλικής Υψηλότητας του πρίγκιπα Ιωακείμ θα μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο τους τίτλους του κόμη και της κόμισσας, ενώ οι τίτλοι του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Δανίας παύουν να υφίστανται.

Ο νεότερος γιος της βασίλισσας δεν κράτησε κρυφή την απογοήτευσή του από την απόφαση της μητέρας του και μίλησε δημόσια για το πόσο αρνητικά επηρέασε τα παιδιά του το ζήτημα.

Εν μέσω των πηγών εντάσεων, ο 53χρονος Ιωακείμ και η δεύτερη σύζυγός του, η 46χρονη πριγκίπισσα Μαρί, παραδέχτηκαν ότι οι σχέσεις τους με τον πρίγκιπα διάδοχο Φρειδερίκο και τη δική του σύζυγο, την 50χρονη πριγκίπισσα Μαίρη, είναι «περίπλοκες».

Οι λόγοι όμως πίσω από την ψυχρότητα ανάμεσα στα δύο ζευγάρια παραμένουν αδιευκρίνιστοι.

Σύμφωνα μάλιστα με δημοσίευμα του ισπανικού περιοδικού Vanitatis Elconfidencial, η πραγματική αιτία της ψυχρότητας ίσως είναι ο «βαθύς έρωτας» που αισθανόταν ο πρίγκιπας Ιωακείμ για τη νύφη του, Μαίρη.

«Είναι αυτός ο πραγματικός λόγος πίσω από την κόντρα στο παλάτι της Δανίας;», διερωτάται η Daily Mail σε άρθρο της σχετικά με το δημοσίευμα και τις συγκεκριμένες φήμες.

