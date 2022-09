Βασίλισσα Ελισάβετ: Το τελευταίο πορτρέτο της για το πλατινένιο Ιωβηλαίο

Το τελευταίο «αντίο» λένε σήμερα οι Βρετανοί στη μακροβιότερη μονάρχη τους, τη βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία κάθισε στον θρόνο για 70 ολόκληρα χρόνια.

Το παλάτι του Μπάκιγχαμ έδωσε στη δημοσιότητα το τελευταίο πορτρέτο της βασίλισσας, κάνοντας γνωστό πως η φωτογραφία είχε τραβηχτεί λίγους μήνες πριν από τον θάνατό της, στο πλαίσιο των εορτασμών για το πλατινένιο Ιωβηλαίο της.

Ahead of Her Majesty The Queen’s State Funeral, a new photograph has been released.



The photo was taken to mark Her Majesty’s Platinum Jubilee - the first British Monarch to reach this milestone.



Tomorrow, millions will come together to commemorate her remarkable life. pic.twitter.com/UyVfjVvJgw