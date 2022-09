Και...στάχτες νεκρών παίρνουν μαζί για το τελευταίο «αντίο» στην Ελισάβετ

«Κόκκινο» χτύπησε η προσέλευση του κόσμου για το προσκύνημα της σορού της Ελισσάβετ - Οι Αρχές έκλεισαν την πρόσβαση στην ουρά για 6 ώρες / Βίντεο Star

Κάθε φαντασία ξεπερνά η λατρεία των Βρετανών για τη βασίλισσά τους, αφού όπως καταγράφουν τα βρετανικά μέσα, υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν στην ουρά όχι μόνο για να αποτίσουν οι ίδιοι φόρο τιμής στη βασίλισσα Ελισάβετ αλλά και για... λογαριασμό των νεκρών συγγενών τους.

Τον γύρο του Διαδικτύου κάνουν εικόνες με Βρετανούς οι οποίοι όπως λένε κρατούν μαζί τους στις τσάντες τους στάχτες νεκρών!

Όπως αναφέρει το BBC, μερικοί άνθρωποι περιμένουν στην ουρά για πολύ προσωπικούς λόγους.

Όπως μια νεαρή Βρετανή που πήρε μαζί της τις στάχτες αγαπημένου της προσώπου για να αποτίσει -έστω... και μετά θάνατον- φόρο τιμής στην Ελισάβετ...

'I brought my nan's ashes with me - she loved the Queen'



People outside Buckingham Palace share what Queen Elizabeth II meant to themhttps://t.co/Nw6OzTfx8t pic.twitter.com/D1beybH7cA