Αναχώρησε ο Κάρολος από το Μπαλμόραλ, πάει - Το απόγευμα το διάγγελμά του

Μεγάλες αλλαγές φέρνει στην καθημερινότητα εκατομμυρίων Βρετανών ο θάνατος της Ελισάβετ - Τι είπε στο star.gr Ελληνίδα που ζει στη Μ. Βρετανία

Πρωτόγνωρες στιγμές ζει η Βρετανία μετά το άκουσμα της είδησης του θανάτου της Βασίλισσας Ελισάβετ. Το μεσημέρι ο βασιλιάς Κάρολος Γ' αναχώρησε από το κάστρο Μπαλμόραλ μαζί με τη «βασιλική σύζυγό», Καμίλα.

Αναχώρησε από το κάστρο Μπαλμόραλ ο νεός βασιλιάς Κάρολος Γ' με την Καμίλα / AP

Ο βασιλιάς αναμένεται να επιστρέψει στο Λονδίνο με τη σύζυγό του Καμίλα, όπου αργότερα θα συναντήσει την νέα πρωθυπουργό, Λιζ Τρας. Το απόγευμα αναμένεται το διάγγελμα του προς τον βρετανικό λαό.

Σύμφωνα μάλιστα με το BBC, ήδη ο Κάρολος βρίσκεται εν πτήσει προς το Λονδίνο. Το αεροσκάφος απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Aberdeen.

Κάρολος και Καμίλα είχαν σπεύσει στο πλευρό της βασίλισσας Ελισάβετ καθώς υπήρχαν ανησυχίες για την κατάστασή της.

Oι γιατροί ενημέρωσαν τη βασιλική οικογένεια για τη ραγδαία επιδείνωση της υγείας της βασίλισσας Ελισάβετ χθες τα ξημερώματα. Πρώτος έσπευσε ο πρίγκιπας Κάρολος και η κόρη της Ελισάβετ, 'Αννα. Με αεροπλάνο πέταξαν από το Λονδίνο για Σκωτία ο 'Αντριου, ο 'Εντουαρντ, ο Ουίλιαμ, και αργότερα ο πρίγκιπας Χάρι.

Αναχώρησε από το Μπαλμόραλ ο Κάρολος / AP

Τι θα αλλάξει στην καθημερινότητα εκατομμυρίων Βρετανών

Το πρώτο μούδιασμα, έχει διαδεχτεί πια ο πόνος και ο θρήνος για τον άνθρωπο που βρισκόταν στον θρόνο επί 70 χρόνια.

Κοινός τόπος όλων είναι ότι ο θάνατος της Ελισάβετ σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής, ενώ το επόμενο διάστημα και μέσα στα επόμενα δυο χρόνια, πολλά πράγματα αναμένεται να αλλάξουν στην καθημερινότητα εκατομμύρια Βρετανών.

«Θα πρέπει να αλλάξουν όλα τα νομίσματα και να αντικατασταθεί η εικόνα της Βασίλισσας στα χάρτινα και μεταλλικά, με αυτήν του Καρόλου. Θα αλλάξουν επίσης τα γραμματόσημα, ενώ στον εθνικό ύμνο δε θα αναφέρεται πλέον η βασίλισσα, αλλά ο νέος βασιλιάς. Δηλαδή, Θα λέμε πια "God Save Our Gracious King !"», είπε στο star.gr η Ζωή Ξένου, η οποία εργάζεται ως εφοριακός στο Εδιμβούργο.

Σύμφωνα με την ίδια, αλλαγές θα υπάρξουν και στα διαβατήρια.

«Όταν κάποιος έπαιρνε το αγγλικό διαβατήριο ορκιζόταν στη Βασίλισσα, ενώ πλέον θα ορκίζεται στον Βασιλιά! Γενικά, όλες οι υπογραφές της Βασίλισσας στα επίσημα κρατικά έγγραφα θα πρέπει να αντικατασταθούν με του Καρόλου.

Όλα τα εθνικά μέσα, όπως και οι υπηρεσίες, που έλεγαν "All Her Majesty Queen", τώρα θα γίνουν "All His Majesty".

Στα ταχυδρομεία που πάνω είχαν το λογότυπο της βασίλισσας ER που σήμαινε Elizabeth Regina, πλέον θα μπει το KC, δηλ. King Charles.

Οποιοδήποτε μετάλλιο δίνεται από δω και εμπρός και ό,τι είχε πάνω του τη Βασίλισσα, θα αντικατασταθεί με τον Κάρολο».

Βασίλισσα Ελισάβετ: Αλλάζει και η προσωπική της σημαία

Όπως ανέφερε η κ. Ξένου, η βασίλισσα είχε μία δική της σημαία, την οποία χρησιμοποιούσε στα προσωπικά της μέσα μεταφοράς - καράβια, τρένα και αεροπλάνα.

«Η σημαία της, σήμαινε ότι μόνο η ίδια μπορούσε να χρησιμοποιεί αυτό το μέσο. Την είχε ιδρύσει η Βασίλισσα το 1960, ενώ πάνω της είχε ένα χρυσό Ε. Και αυτό πλέον θα αντικατασταθεί με το KC, King Charles!» λέει η κ. Ξένου.



«Σαν να έχασα τη γιαγιά μου»

Από χθες η Μεγάλη Βρετανία έχει βυθιστεί σε βαρύ πένθος, ενώ επικρατεί ένα κλίμα οδύνης.

«Ακόμη είναι πολύ φρέσκο για τον κόσμο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο κόσμος κλαίει. Χαρακτηριστικά μία συνάδελφος με πήρε χθες στο τηλέφωνο και έκλαιγε σαν να έχασε δικό της άνθρωπο. Μου έλεγε "νιώθω σαν να έχασα τη γιαγιά μου". Οι δημοσιογράφοι στην τηλεόραση επίσης κλαίνε ασταμάτητα», προσθέτει η κ. Ξένου.

Αντιμέτωπo με πολιτική αστάθεια το Ηνωμένο Βασίλειο

Η κ. Ξένου εκτίμησε ότι ο θάνατος της Βασίλισσας, η οποία υπήρξε μία σταθερά τα τελευταία 70 χρονια για το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να προκαλέσει πολιτική αστάθεια, ενώ δεν αποκλείεται να πυροδοτήσει και νέα αποσχιστικά κινήματα.

«Είναι λίγο άσχημο το timing που έφυγε η Βασίλισσα. Η πρωθυπουργός είναι πολύ καινούρια, η κυβέρνηση δεν τα πάει καλά, υπάρχει ενεργειακή κρίση, η χώρα βρίσκεται μετά από κορωνοϊό, οπότε υπάρχει μεγάλη πολιτική αστάθεια αυτή τη στιγμή και η Βασίλισσα ήταν κάτι σταθερό».

«Δε γνωρίζει κανένας τι θα γίνει με την Κοινοπολιτεία από εδώ και πέρα. Η Βασίλισσα υπήρξε αρχηγός κράτος για 2,5 δισεκατομμύρια κόσμο. Κανείς δεν ξέρει αν αυτές οι χώρες θα θέλουν να μείνουν κάτω από τη τη σκέπη και το στέμμα του Καρόλου. Κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει με την ανεξαρτησία της Σκωτίας. Μπορεί να κινηθεί προς μία ανεξαρτησία και η Ουαλία», είπε.

Ο ναός που θα γίνει η τελετή τη Δευτέρα στο Εδιμβούργο

Ισχυρες αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις βρίσκονται περιμετρικά του ναού St Giles. Δημοσιογράφοι και συνεργεία από όλο τον κόσμο καταφθάνουν για να καλύψουν το γεγονός.

Ο ναός που θα γίνει η τελετή τη Δευτέρα στο Εδιμβούργο / Φωτογραφία star.gr

Οι δρόμοι περιμετρικά του ναού είναι κλειστοί, ενώ πυρετώδεις είναι οι εργασίες απο συνεργεία, που τοποθετούν κάγκελα για τον κόσμο που θα συγκεντρωθεί για να πει το τελευταίο αντίο τη Δευτέρα στη βασίλισσα.

Πυρετώδεις προετοιμασίες περιμετρικά του ναού St Giles / φωτογραφία star.gr

Σήμερα περιμένουν τη σορό της, η οποια θα παραμείνει μέσα στο εκκλησάκι.

