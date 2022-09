Ενεργειακή κρίση: Μέτρα στήριξης για τους ευάλωτους, ετοιμάζει η Κομισιόν

Σε κατάσταση συναγερμού η Ευρώπη λόγω της ενεργειακής κρίσης / Βίντεο Star

«Ο Πούτιν χρησιμοποιεί την ενέργεια ως όπλο μειώνοντας την προσφορά και χειραγωγώντας τις ενεργειακές μας αγορές» τονίζει η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με ανάρτησή της στο Twitter, σημειώνοντας ότι η Eυρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει προτάσεις για να βοηθήσει τα ευάλωτα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις υψηλές τιμές της ενέργειας.

Putin is using energy as a weapon by cutting supply and manipulating our energy markets.



He will fail.



Europe will prevail.



The @EU_Commission is preparing proposals to help vulnerable households and businesses to cope with high energy prices.