Εκατοντάδες επιβάτες αποκλείστηκαν για 5 ώρες στο τούνελ της Μάγχης

Δεκάδες άνθρωποι αποκλείστηκαν επί ώρα μέσα στο τούνελ της Μάγχης όταν ένα τρένο από το Καλέ της Γαλλίας με προορισμό τη Βρετανία σημείωσε βλάβη και βγήκε εκτός λειτουργίας.

Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει τους επιβάτες να περπατούν στο τούνελ που ενώνει τις δύο χώρες. Τελικά μεταφέρθηκαν σε ένα άλλο τρένο και έφτασαν στο Κεντ. Όπως έγινε γνωστό από την Eurotunnel Le Shuttle, ο συναγερμός δεν λειτούργησε και αυτό χρήζει έρευνας.

Δεκάδες άνθρωποι αποκλείστηκαν επί ώρα μέσα στο τούνελ της Μάγχης όταν ένα τρένο από το Καλέ της Γαλλίας με προορισμό τη Βρετανία σημείωσε βλάβη και βγήκε εκτός λειτουργίας / Φωτογραφία: Χρήστης twitter/PA

Passengers were left stranded in the Eurotunnel after a train broke down inside.



Video shared on social media appeared to show travellers walking along the central service tunnel after their train broke down en route to France on Tuesday evening.https://t.co/Jo9nzHSzHq pic.twitter.com/GCgC8ADJoo