Λονδίνο: Μεγάλη πυρκαγιά σε 17οροφο ουρανοξύστη

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε 17όροφο ουρανοξύστη στο Λονδίνο / Βίντεο από Reuters

Μάχη για να σβήσουν τις φλόγες δίνουν 15 πυροσβεστικά οχήματα με 125 πυροσβέστες στο ανατολικό Λονδίνο της Μεγάλης Βρετανίας, όπου ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά σε 17όροφο ουρανοξύστη. Δεκαπέντε πυροσβεστικά οχήματα με 125 πυροσβέστες δίνουν μάχη για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε στον τελευταίο όροφο ενός 17ώροφου κτιρίου διαμερισμάτων στο Βόρειο Γούλιτς, στο ανατολικό Λονδίνο.

The flat and grass fires in #NorthWoolwich are now under control but crews will remain on scene this afternoon. There are currently no reports of any injuries. The cause of the fire will be investigated https://t.co/JgvxRTlFxe pic.twitter.com/Aszt829bpD