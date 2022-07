Τέξας: Η αστυνομία καθυστέρησε τραγικά στο μακελειό στο σχολείο

Δραματικές είναι οι μαρτυρίες των παιδιών που επέζησαν του μακελειού - Βίντεο από μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Βίντεο, το οποίο δημοσιοποίησαν χθες δύο τοπικά μέσα ενημέρωσης στην πολιτεία Τέξας, δείχνει πώς αστυνομικοί περίμεναν 74 ολόκληρα λεπτά προτού επέμβουν και σκοτώσουν τον νεαρό οπλοφόρο Σαλβαδόρ Ράμος, ο οποίος σκότωσε 19 παιδιά και δύο δασκάλες στο δημοτικό σχολείο Ρομπ, στην πόλη Ουβάλντε, την 24η Μαΐου.

Τα πλάνα, από κάμερες συστημάτων παρακολούθησης, κινητό και κάμερα που φόραγε αστυνομικός, έδωσαν στη δημοσιότητα η εφημερίδα Austin-American Statesman και ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός KVUE.

Το υλικό, που απαιτούσαν να δημοσιοποιηθεί συγγενείς των θυμάτων χωρίς να γίνει ποτέ αυτό από τις αρχές, φέρνει σε ακόμη πιο δύσκολη θέση τις δυνάμεις επιβολής της τάξης. Ο τρόπος που ενήργησαν χαρακτηρίστηκε ως «απόλυτη αποτυχία» από τον διευθυντή της υπηρεσίας δημόσιας υγείας του Τέξας, Στίβεν Μακρό.

Would love to hear from this Uvalde cop why he was worried about putting on hand sanitizer while a shooter was massacring kids twenty feet down the hall pic.twitter.com/2F3oPqW3gp